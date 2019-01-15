وفد عقاري أمريكي يطلع على الفرص الاستثمارية في دبي

المصدر: دبي- البيان

استقبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، وفداً عقارياً أمريكياً، يمثل العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، استجابة لدعوة تم توجيهها للوسطاء والمطورين والوكلاء العقاريين المرخصين.

وعدد كبير من المستثمرين لزيارة دبي. وضم الوفد الزائر ما يزيد على 150 وكيلاً عقارياً، و11 مستثمراً، سيطلعون في أثناء الزيارة على الفرص الاستثمارية التي توفرها دبي، إضافة إلى المناخ الاستثماري المتميز في الإمارة.

وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: وحهنا الدعوات إلى هذه المجموعة، نظراً لأهمية السوق الأمريكي، ووجود أعداد متزايدة من المستثمرين المرجحين، وهو ما لمسناه في جولتنا، التي قمنا بها خلال زيارتنا لعدد من الولايات قبل نهاية العام الماضي. إننا على يقين بأن الوفد الضيف سيخرج بانطباع إيجابي للغاية، لا سيما أننا سنقدم للمشاركين في الزيارة، معلومات متكاملة وبطريقة مباشرة وشفافة من على أرض الواقع.

وقالت ماجدة على راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: نأمل أن تفتح هذه الزيارة الأبواب لشراكة واعدة بيننا. لقد تمكنت دبي من تعزيز مكانتها على قائمة أفضل مدن العالم على مر السنين، وحققت تقدماً كبيراً في قطاع العقارات.

وأظهرت المدينة أيضاً إمكانات هائلة في هذا المجال، وهو ما نودّ إطلاع الوفد عليه، خاصة أنها ستستضيف «معرض إكسبو 2020». ونعتقد أن فرصة التعاون العقاري ستؤدي حتماً إلى مشاريع مبهرة ونتائج متميزة.