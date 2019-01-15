الإمارات تتصدّر المنطقة في توفير التطوير المهنيّ للشابات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة «ناديا جلوبال» لخدمات التوظيف والتدريب في منطقة الخليج العربي توفير دوراتٍ مناسبة لمتطلّبات السيدات وتنمية مهاراتهن.

وتتيح المعايير العالية لتدريب مؤسسة «ناديا جلوبال» للسيدات القدرة على الموازنة بشكل أفضل بين حياتهنّ الشخصية والمهنيّة، إضافة إلى تمكين دورهنّ في الإمارات التي تتصدر المنطقة في توفير فرص التطوير المهني للشابات.

ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «ناديا جلوبال»، إلى أن النسبة الكبرى من السيدات الباحثات عن العمل في الإمارات هنّ سيدات في العشرينات أو أوائل الثلاثينات من العمر، وتأتي قطاعات الأعمال المصرفية والتجارة والتخطيط والتنفيذ، إضافةً إلى المشافي وتجارة التجزئة والرعاية الصحية كالقطاعات الأكثر استقطاباً لطلبات العمل. بينما تركّز السيدات الإماراتيّات على فرص العمل في الوظائف الحكوميّة.