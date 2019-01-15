2.8 مليون زيارة لـ«دبي باركس آند ريزورتس» 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس شركة دي إكس بي انترتينمنتس استقطاب وجهة المنتزهات الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس» مايقارب 2.8 مليون زيارة خلال 2018، بزيادة 22% مقارنة بعام 2017.

وعزت استمرار النمو إلى الإطلاق الناجح لبرنامج العضويات السنوية، وزيادة معدل الإشغال في فندق لابيتا، وزيادة الزيارات من شريحة الزوار الدوليين.

وفي الربع الرابع من عام 2018 استقطبت «دبي باركس آند ريزورتس» اكثر من 819 ألف زيارة مقارنة بـ 796 ألف زيارة للفترة المقابلة من العام 2017. واستفادت الوجهة في الربع الرابع من العام من موسم الشتاء مع تنظيم الوجهة للعديد من الفعاليات منها احتفالية الهالوين، واحتفالية اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات.

كما قامت الوجهة بإحياء العديد من العروض الترفيهية والباقات التفاعلية العائلية احتفالاً بإجازة الشتاء المدرسية. وارتفع معدل الإشغال في فندق لابيتا ليصل إلى 60% في عام 2018، مما يعكس التحسن الكبير عند المقارنة بمعدل إشغال نسبته 35% في العام 2017، كما بلغ معدل الإشغال في الربع الرابع 63% ووصل إلى ذروته مايقارب 100% في الأيام الأخيرة من العام 2018.

وقال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي انترتينمنتس: يسرنا أن نعلن عن تحقيقنا لنمو قوي في أعداد الزيارات للعام 2018، بالتواصل مع استمرار دبي باركس آند ريزورتس في بناء مكانتها كوجهة رائدة للمنتزهات الترفيهية في الشرق الأوسط. وشهد معدل النمو في أعداد الزيارات للعام 2018 ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة بأعداد الزيارات للعام 2017.

وبلغت نسبة شريحة الزيارات عن طريق الزوار الدوليين 40% من إجمالي الزيارات، مما يعكس تحقيق شراكتنا مع طيران الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات ومطارات دبي و«يونيون باي» لنتائجها المرجوة.

كما ارتفع معدل الإشغال في فندق لابيتا بشكل مهم وملاحظ، حيث وصل معدل الإشغال إلى 60% خلال العام 2018مقارنة بمعدل إشغال بلغت نسبته 35% في العام 2017، مما يجعله يحتل مكانة مرموقة كأحد المنتجعات العائلية المفضلة للاستجمام في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف: تطلعاً لعام 2019، فإن أحد أهم أولوياتنا هي زيادة أعداد الزيارات من شريحة الزوار الدوليين.

والذي يعد من أهم عوامل تحقيق النمو للوجهة، بالتوازي مع الحفاظ على قواعد قوية ومتينة من شريحة الزيارات المحلية. فريق العمل متحمس لبدء العام الجديد وتواصل تحقيق النجاح خلال العام 2019 ومابعده.