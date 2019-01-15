5767 متدرباً بأكاديمية دبي لريادة الأعمال العام الماضي بنمو 163 %

المصدر: دبي- البيان

حققت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، نتائج قياسية في العام 2018، حيث تمكنت من تأهيل وتدريب 5767 متدرباً بزيادة قدرها 163% مقارنة بالعام 2017. وارتفع عدد البرامج التدريبية المقامة في العام 2018، حيث بلغت 110 دورات مقابل 88 دورة في العام 2017، أي بمعدل نمو 25%.

وتوزعت حصيلة المتدربين على مختلف الفئات العمرية من إمارات الدولة، لتشمل 2120 من طلبة المدارس والجامعات في إمارة أبوظبي ومدينة العين «ضمن مبادرة رواد المستقبل.

و 1000 من طلبة المدارس والجامعات في إمارة دبي»ضمن مبادرة التاجر الصغير«، و 644 متدرباً في المناطق الشمالية»بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة«و 208 متدربين»بالتعاون مع صندوق خليفة«و 1795 متدرباً من البرامج التدريبية الخاصة بالأكاديمية.

ونالت البرامج التدريبية التي طرحتها خلال العام 2018 على نسبة رضا بلغت 93.4% من المتدربين، ما يؤكد القيمة الحقيقية، ومدى جدوى وأثر البرامج والورش التدريبية الفعالة التي تم تنظيمها لصالح رواد الأعمال والراغبين في دخول عالم الأعمال.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: حرصت الأكاديمية على تعميم ونشر المحتوى التدريبي في العام 2018 لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.

وعليه قامت الأكاديمية بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لدعم رواد الأعمال وتطوير ريادة الأعمال في الإمارة من أهمها توقيع اتفاقية مع مجلس الأعمال الكويتي وتم تنفيذ مجموعة من المحاضرات واستضافة نخبة من رواد الأعمال الكويتيين لتبادل خبراتهم مع الحضور.

وتوقيع اتفاقية مع دائرة المالية بدبي ضمن مبادرة زكاة العلم لتقديم مجموعة من الدورات في المجال المالي. وتوقيع اتفاقية مع جامعة مانشستر لتصميم مجموعة من البرامج أهمها برامج في مجال القيادة والابتكار سيتم إطلاقها خلال 2019. وأشار إلى أن 2019 سيشهد إطلاق مجموعة متميزة من البرامج التدريبية المتخصصة، والمحاضرات العملية وورش العمل ضمن استراتيجية الأكاديمية.

قالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: أطلقت الأكاديمية الدورة الأولى من البرنامج المتخصص (دبلوم مهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع الريادية)، ويقدم هذا البرنامج تحت رعاية مركز حمدان للإبداع والابتكار، بالتعاون مع أوريجين بايس لتعزيز الوعي بتكنولوجيا النماذج الأولية والموارد والمعارف والمهارات الأساسية لها .

وشددت ابتهال على دور الجهات الحكومية والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص في إنجاح الدورات التدريبية في مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عددها 23 دورة منها 14 دورة في المناطق الشمالية بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد و4 برامج تدريبية مع صندوق خليفة في رأس الخيمة والفجيرة والعين، وتقديم مجموعة من المحاضرات عن ريادة الأعمال وتصميم نموذج العمل الابتكاري لـ 40 مدرسة و 13 جامعة في إمارة أبوظبي ومدينة العين ضمن مبادرة رواد المستقبل بالتعاون مع شركة زون جروب وغرفة أبوظبي.

وخرجت الأكاديمية سلسلة من رواد الأعمال الذين يزاولون مشاريعهم الخاصة، ومنهم على سبيل المثال: مطعم»3 فلس) تم لمالكه أحمد عبد الكريم أحد طلاب برنامج الشهادة المهنية في الضيافة وإدارة المطاعم، وهو مطعم أسيوي يقدم وجبات عصريه مثل السوشي وغيرها.

وما يميز مطعم 3فلس انه يستورد افضل أنواع الأسماك من اليابان وغيرها من البهارات عالميا، نال المطعم الكثير من الجوائز المحلية كأفضل مطعم آسيوي في دبي بناء على مجلة تايم أوت، وضمن أفضل 10 مطاعم عالمياً ينصح بزيارتها في 2019 بحسب مجلة فوربس العالمية، ومركز لتدريب الغوص (Divers Below) للمالك عبدالله الحسام.

ومطعم لإعداد البرجر (موجو) ومحل للحلويات (شوجر هل) للمالكة أحلام الفهد، محل للحلويات والآيس كريم (فريز آيس كريم) للمالك سيد أحمد، وكوفي شوب إيطالي (باربيرا) في إمارة رأس الخيمة للمالكة شيخة آل علي، ومركز رياضي وصحي (أوريكسفيت) للمالك طلال العجمي، كافتيريا (كلاسي بايتس) للمالك أزهر كبة، ومطعم للأكلات الهندية الحديثة (رويال موغال) للمالك ساهل أدفاني.

مشاريع

شهدت الأكاديمية نسبة عالية من المشاريع التي بدأت عملها بالفعل، وكانت 45% من خريجي البرامج المتخصصة وساعدتهم الأكاديمية على بدء وتدشين مشاريعهم، وأغلبهم في الوقت الحاضر أعضاء بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.