تعاون بين «كهرباء دبي» و«سيمنس» لتطوير الشبكات الذكية

المصدر: أبوظبي-البيان

في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الطرفين، وقعت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة سيمنس الألمانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البحوث والتطوير وتبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2019 في أبوظبي حيث تشارك الهيئة بصفتها «شريك الكفاءة» للدورة الثانية عشرة من القمة.

وسيتعاون الطرفان في مجالات البحوث والتطوير في قطاع الطاقة بما في ذلك الشبكات الذكية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الموزعة في شبكة الكهرباء، وأنظمة تخزين الطاقة.

وإنترنت الأشياء، واستخدام الذكاء الاصطناعي في وحدات إنتاج الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات التصنيع بالإضافة، وكفاءة الطاقة والاستدامة، والأمن الإلكتروني، والروبوتات، والمباني الذكية وغيرها، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وقال الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية القيادة الرشيدة بضرورة استشراف المستقبل وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تسهم في توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي.

وتتواءم استراتيجياتنا ومبادراتنا مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك «مئوية الإمارات2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى خلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، من خلال استثمار تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها؛.

واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتنويع مصادر الطاقة وتوفير 75 بالمئة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، ومبادرة دبي 10X التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.

وتابع: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة وشركة سيمنس العالمية في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 30 عاماً، لا سيما في مجال الحلول التقنية المتعلقة بإنتاج الطاقة».

من جهته، قال سيرسدورفر: تتشارك كلٌ من سيمنس وهيئة كهرباء ومياه دبي الالتزام بتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الصعيد العالمي، تستثمر سيمنس بشكل كبير في قطاع البحوث والتطوير حيث تم إنفاق 5.6 مليارات يورو خلال العام الماضي، وخصصت الشركة 5.7 مليارات يورو للعام الجاري 2019.

ونحن فخورون بأن نكون إحدى أكبر الشركات الرقمية على مستوى العالم التي تسهم في تعزيز قطاع الأعمال ومساعدة المجتمع بشكل عام. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتبارها مؤسسة رائدة في قطاع المؤسسات الخدماتية، شريكاً قوياً للتعاون المشترك، ونحن متحمسون للعمل معاً لتطوير القطاعات ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات».

ابتكارات

قال سعيد الطاير:"تنسجم مذكرة التفاهم مع التزام الهيئة بتبني أحدث الابتكارات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وحرصنا على تعزيز التعاون المشترك في البحوث والتطوير وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في ابتكار منهجيات تحليلية وبحثية وتحسين الأدوات المستخدمة في تطوير حلول مبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة"