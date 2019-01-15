«مصدر» مهتمة بمشروعات توليد رياح في بريطانيا واليابان

المصدر: دبي- البيان

أكد بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في شركة «مصدر»، أن الشركة تخطط للتوسع ومضاعفة محفظتها في قطاع الطاقة المتجددة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

مشيراً إلى ثمة مشروعات جديدة تقع ضمن دائرة اهتمام الشركة، تشمل مشروعات لتوليد الرياح في كل من المملكة المتحدة واليابان، كما تبحث الشركة إقامة مشروعات لإنتاج أنواع جديدة من الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا وكذلك في الأمريكيتين.

وأجرى اللمكي أمس مقابلة مع شبكة تلفزيون «بلومبيرغ»، وتطرق فيها إلى خطط التوسع لدى «مصدر»، وأفاد بأن الشركة تنظر إلى البنوك باعتبارها «لعبة» لتمويل هذا التوسع. وأوضح أن «مصدر» تتطلع لزيادة حجم محفظتها من الطاقة المتجددة على المديين القريب والبعيد، كي تصل إلى 4 غيغاواط.