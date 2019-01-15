المزروعي: الإمارات والسعودية خفضتا الإنتاج قبل اتفاق «أوبك»

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات والسعودية قد بدأتا خفض إنتاجهما حتى قبل اتفاق «أوبك» الأخير، وتوقع بأن تخفض الإمارات إنتاجها في يناير الجاري إلى 3.072 ملايين برميل، وهو ما يقل عن إنتاجها في ديسمبر الماضي بحوالي 180 ألف برميل يومياً.

وأشار إلى أن الاتفاق الأخير بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على خفض إنتاج النفط بقيمة 1.2 مليون برميل يومياً على مدى 6 أشهر؛ كافٍ للعناية بأسواق النفط وكفيل بضبط أدائها.

وقال، إن المحللين الاقتصاديين مبالغون نوعاً ما في تقييمهم لقرارات «أوبك»، وتحليلهم لتداعياتها المتوقعة، وذلك في سياق رده على تساؤل عن سبب الارتفاع المفاجئ والملحوظ في الثقة الواضحة في لهجة أعضاء «أوبك» خلال الفترة الأخيرة، حينما صرحوا بأن المنظمة لا تحتاج إلى عقد اجتماع عاجل.

وأضاف معاليه، إن المنظمة تعقد اجتماعات طارئة أو غير عادية عندما تكون هناك ظروف تقتضي ذلك، ولا توجد مثل تلك الظروف حالياً. وأكد أيضاً أن مسؤولي «أوبك» واثقون أنهم اتخذوا القرار الصحيح، فيما يتعلق بحجم الخفض في الإنتاج، حيث لم يفضلوا المبالغة في الحجم، وسيترقبوا أوضاع السوق بعد انتهاء الربع الأول من العام الجاري، وسيقررون في ضوئها ما هي خطوتهم التالية.