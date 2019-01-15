«دبي القابضة» تفاوض على شراء فنادق أوروبية

المصدر: دبي - البيان

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، أن شركة «دبي القابضة» تسعى لضم عدد من الفنادق الفخمة في أوروبا إلى محفظتها.

وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الشركة تخوض جولة من المباحثات مع الملياردير التركي فيريت ساهينك في هذا الشأن، كجزء من عملية إعادة هيكلة ديون.

وأَفادت الوكالة، بأن من ضمن الفنادق التي تشملها المباحثات فندق «كابري بالاس» التاريخي في جزيرة «كابري» الإيطالية و«ألدروفاندي فيلا بورغيز» في روما، و«جراند حياة» في إسطنبول. وأضافت «بلومبيرغ»، إن «دبي القابضة» تبدي اهتماماً خاصاً بفندقي «كابري بالاس» و«ألدروفاندي فيلا بورغيز».