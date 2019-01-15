التركيز على الواقع الافتراضي والمعزز بمعرض اللوحات الإعلانية

المصدر: دبي- البيان

أبدى زوار «معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2019» في دبي، أكبر معرض في مجال الطباعة واللوحات الإعلانية في منطقة الشرق الأوسط، اهتماماً كبيراً بالتعرف على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز؛ حيث استعرضت العديد من الشركات - بما فيها «أو كيه واي» و«إبسون» - بعضاً من أحدث تلك التقنيات.

ووفقاً لشركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس» المنظمة للحدث، تصل قيمة الأجهزة التي يتم عرضها على مدار الأيام الثلاثة للمعرض إلى 200 مليون درهم.

وقدرت قيمة قطاع الطباعة واللوحات الإعلانية في الإمارات وباقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 35,1 مليار دولار في عام 2017، وتتوقع مؤسسة «سميثرز بيرا» أن تشهد سوق الطباعة في هذه المنطقة نمواً سنوياً بنسبة 9% عبر مختلف القطاعات، وأن تصل قيمتها إلى 54 مليار دولار بحلول عام 2022.