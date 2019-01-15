«إي سيتي» تبدأ برنامجاً طموحاً للتوسع في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الإلكترونيات «إي سيتي» بدء برنامجها الطموح للتوسع والذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات، بإطلاقها أحد أكبر متاجر الإلكترونيات في أبوظبي، والذي ستبلغ مساحته أكثر من 2000 متر مربع تقريباً.

وتخطط مجموعة Albatha لتجارة الإلكترونيات بالتجزئة لإطلاق 4 متاجر أخرى تابعة لشركة «إي سيتي» خلال 2019؛ اثنين في دبي، بالإضافة إلى المتجر الذي افتتح مؤخراً في ديرة سيتي سنتر كجزء من عرض التوسعة البالغة 67 مليون درهم والذي يتضمن أيضاً استثماراً كبيراً في مشروع للتجارة الإلكترونية الذي سيتم إطلاقه قريباً.

وتتخذ «إي سيتي» من الإمارات نقطة انطلاق لنموها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستنطلق لأول مرة في مارينا مول، صحارى مول ومركز الزاهية للتسوق في أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي سيتم الكشف عنها قريباً.

وإلى جانب سوق الإمارات، تتطلع «إي سيتي» أيضاً إلى أسواق السعودية وسلطنة عُمان.

وأعربت «إي سيتي» عن تفاؤلها بتسجيل نمو بنسبة 20 إلى 25% في مبيعات هذا العام وتوظيف 120 موظفاً إضافياً على مدار ستة أشهر.