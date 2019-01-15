تعاون بين هيئة الأنظمة والخدمات الذكية و«سيسكو» لتسريع التحول الرقمي في الدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وشركة سيسكو عن عزمهما التعاون لتسريع التحول الرقمي في الدولة عبر مجموعة متنوعة من المبادرات العصرية التي تستهدف مجالات عديدة في إمارة أبوظبي أبرزها الابتكار في مجال الأعمال والمدن الذكية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود سيسكو في تحقيق أهداف «برنامج تسريع التحول الرقمي» الذي أقرته الشركة خصيصاً للإمارات.

وأكدت سيسكو أنها تعمل حالياً مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية على إطلاق مبادرة «مواهب تكنولوجيا المستقبل».

حيث سيتم من خلالها تطوير مهارات المشاركين وقدراتهم في ثلاثة مجالات أساسية وهي الأمن الرقمي والشبكات والمهارات الرقمية (إنترنت الأشياء). ويهدف البرنامج إلى تدريب وتنمية المهارات الرقمية لمجموعة مؤلفة من 600 شخص لتشمل موظفين من هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وموظفين حكوميين ومواطنين وطلاب إماراتيين.

يذكر أن مبادرة «مواهب تكنولوجيا المستقبل» تمثل إحدى أولويات «برنامج تسريع التحول الرقمي» الخاص بالإمارات، ويعتبر أحد أول وأبرز الخطوات التي تنفذ في إطار تحقيق أهداف هذا البرنامج. وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية:

انطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة في إمارة أبوظبي، تأخذ هيئة الأنظمة والخدمات الذكية على عاتقها مهمة العمل على إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية والمبتكرة التي من شأنها أن تبقي إمارة أبوظبي في طليعة السباق العالمي نحو التحول الرقمي.

في حين تعكس شراكتنا اليوم مع شركة سيسكو، قدرات الهيئة التكنولوجية المبتكرة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية وفقاً لأعلى المستويات العالمية، حيث استطعنا تحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات توزّعت بين مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإدارة البيانات والثروة الرقمية وإنترنت الأشياء والبنية التحتية وغيرها من التقنيات التكنولوجية.

وأضافت أن التعاون القائم بين الهيئة وشركة سيسكو اليوم ما هو إلا نتيجة لمساعي وجهود الهيئة المستمرة في سبيل تطوير القطاع الخدمي الحكومي، ودعم التحول الرقمي في الإمارات عموماً وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

مؤكدة على أهمية تدريب الكوادر الوطنية باعتبارها واحدة من أبرز المبادرات التي تهدف إلى تحقيق مكامن «برنامج تسريع التحول الرقمي» الخاص بدولة الإمارات، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية ذكية وفعالة.