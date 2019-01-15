«أرزان ثروات» مستشاراً للاستحواذ على محفظة عقارية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أرزان ثروات»، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة، للقيام بالاستحواذ على محفظة عقارية، تتضمن أربعة مستشفيات حديثة متميزة بأحدث التقنيات الطبية ومؤجرة إلى شركة مملوكة من قبل شركة انتجريس وشركة ايميرس في مدينة أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة.

قامت شركة «أرزان ثروات» بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على المحفظة العقارية، وستستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار، والتي من المتوقع أن تحقق دخل شهري للعملاء بنسبة 8.25% سنوياً.

وقال مهند أبو الحسن- الرئيس التنفيذي لشركة «أرزان ثروات»: سعداء لتقديم المشورة لعملائنا للاستحواذ على المحفظة التي يتوقع لها أن تحقق عوائد مجزية لمستثمرينا. وكما في صفقاتنا السابقة، نتوقع أن تكون هذه المحفظة استثماراً آمناً يحمي رؤوس أموال عملائنا، بينما يوفر دخلاً شهرياً جذاباً.