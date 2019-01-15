ديلويت تساعد شركات الشرق الأوسط على التحضير لتشريعات ضرائب تحويل الأرباح

المصدر: دبي- البيان

أطلقت ديلويت الشرق الأوسط العدد الأول من سلسلة التقارير الرسمية لمساعدة الشركات على التحضير للتشريعات المتعلقة بضرائب تحويل الأرباح في الشرق الأوسط.

يشمل العدد الأول من سلسلة التقارير نتائج استطلاع العملاء حول ضرائب تحويل الأرباح للشركات العاملة في المنطقة. كما يقدم التقرير إرشادات أساسية على الشركات مراعاتها عند تقييم المخاطر والفرص الناشئة عن التشريعات الجديدة المتعلقة بضرائب تحويل الأرباح.

وضرائب تحويل الأرباح عبارة عن ممارسة تسمح بتسعير المعاملات داخلياً في الشركات وبين الشركات التي تعمل تحت سيطرة أو ملكية مشتركة، بما في ذلك المعاملات عبر الحدود. وبدأ عددٌ من دول مجلس التعاون الخليجي تبني لوائح ضرائب تحويل الأرباح.

كما وقعت السلطات المعنية في هذه الدول الإطار الشامل لتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح وهي ﺗﻟﺗزم ﺑﺗطﺑيق 4 ﻣﻌﺎيير منها كحد أدنى. ومن دول الشرق الأوسط الأخرى التي وقعت على هذا الإطار مصر وتونس، بينما وقعت الكويت الاتفاقية المتعددة الأطراف والتي من المتوقع أن يوقعها لبنان قريباً.

شمل استطلاع ديلويت المديرين الماليين ومسؤولي الضرائب الرئيسيين في المنطقة، وأظهر أن التزام ضرائب تحويل الأرباح حظي باهتمام 65٪ من المُسْتَطلعين.

وعدّل 25٪ من المُسْتَطلعين فعلياً سياسة / هيكلية ضرائب تحويل الأرباح للمجموعة في شركاتهم استجابة للتطورات التشريعية الأخيرة في المنطقة. ووافق 82٪ من المستطلعين على أن ضرائب تحويل الأرباح تخضع لمزيد من التقييم في المنطقة. ويساور 54٪ من المُسْتَطلعين القلق بشأن زيادة الاهتمام بعملية فرض الضرائب على الشركات.