تعيين «الرمز كابيتال» موفر سيولة على سهم «الإمارات ريت»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تم تعيين شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير كموفر سيولة لأسهم «الإمارات ريت» بعد التنسيق مع «ناسداك دبي» و«سلطة دبي للخدمات المالية».

وستقوم شركة الرمز كابيتال بمهامها كموفر سيولة من خلال قسم متخصص سيحدد مستوى السيولة الأمثل لأسهم الشركة بناء على سعر السوق والعرض والطلب على السهم. كما سيكون موفر السيولة مسؤولاً عن الحفاظ على توزيع العرض والطلب على سعر السهم بشكل أمثل.

وقال أيمن غنيم، المدير التنفيذي لشركة الرمز كابيتال: هذه هي الاتفاقية الخامسة لتوفير السيولة التي توقعها شركة الرمز كابيتال والأولى على سهم مدرج في بورصة ناسداك دبي. وتقدم الإمارات ريت طريقة مثلى للمستثمرين للوصول إلى سوق العقارات في الإمارات.