بيان مهم من طيران الإمارات بشأن الطائرة المتجهة من مصر إلى دبي

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أن الطائرة (الرحلة ئي كيه 928، من القاهرة إلى دبي يوم السبت 12 يناير)، اضطرت إلى كبح عملية الإقلاع في اللحظات الأخيرة نظرأً لظهور مركبة على مدرج الإقلاع في مطار القاهرة الدولي.

وأوضح المتحدث في بيان أن الواقعة تسببت في تلف الإطارات، وتمت إعادة الطائرة إلى المبنى وإنزال الركاب. وقامت طيران الإمارات بإرسال طائرة وطاقم من دبي لنقل الركاب وأفراد طاقم الطائرة المتعطلة في القاهرة، ما تسبب في تأخر إقلاع الرحلة 8 ساعات.

وتعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج تسببت به هذه الواقعة، وتؤكد أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام، كما تؤكد على تعاونها التام مع التحقيقات التي تجريها سلطات مطار القاهرة الدولي في هذا الشأن".