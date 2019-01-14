دبي ضمن أجمل وأنظف 5 مدن

المصدر: دبي - أشرف رفيق

وضع موقع أركتيكتشر ديزاين الأمريكي، مدينة دبي بين أجمل وأنظف خمس مدن في العالم، ووصفها بأنها تحتوي على أبراج ومراكز تسوق فاخرة وصفوف من البنايات الشاهقة. وأضاف الموقع: «ستحول دبي كل ما فيها إلى الاستدامة، وهناك مشروع سكني بتكلفة 354 مليون دولار في مدينة دبي للاستدامة، وسوف تعمل به سيارات ذاتية القيادة ومنازل بالطاقة الشمسية، وسينتهي المشروع خلال العام الجاري، وسوف تكون تلك المدينة أيضاً من أنظف مدن العالم».

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن دبي تمنح المقيمين فيها سعة الأفق وتزودهم بتجربة حياتية شاملة متكاملة الأركان، كونها مدينة عالمية منفتحة على كل الثقافات ويعيش فيها مختلف الأجناس والأعراق. ونشرت تقريراً عن القوانين الجديدة المتعلقة بإقامة الأجانب في دبي تضمن مقابلات مع عدد من البريطانيين المقيمين في دبي.