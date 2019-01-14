حاكم الشارقة يوقع اتفاقية لـ 30 عاماً مع «إيني»

المصدر: الشارقة- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش صاحب السمو حاكم الشارقة والرئيس التنفيذي لشركة إيني موضوعات المتعلقة بشؤون الطاقة والنفط والغاز الطبيعي والمشروعات المستقبلية التي من شأنها تحقيق استدامة الطاقة بكافة مجالاتها. ووقع صاحب السمو حاكم الشارقة اتفاقية طويلة الأجل تمنح بموجبها شركة إيني ترخيص استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق في شراكة تمتد إلى 30 سنة مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية.

ووقع الاتفاقية من جانب الشركة رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي الذي أشاد بجهود امارة الشارقة البحثية في مجالات الطاقة والنفط والغاز الطبيعي التي من شأنها دعم الطاقة المستدامة وتوفير مصادر متنوعة واكتشافات متعددة تخدم الأجيال القادمة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط: أضافت جولة تراخيص الشارقة قيمة طويلة الأمد لإمارة الشارقة حكومةً وشعباً، وأود أن أهنئ شركة "إيني" ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية وأتمنى لهما وافر النجاح مستقبلاً.

ومن جانبه قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية: إننا في غاية السرور لنجاح جولة التراخيص في ضمان شريك يتمتع بخبرة واسعة لمساعدتنا في أنشطة الاستكشاف والتنقيب. ونتطلع قدماً إلى حصد النتائج الإيجابية لإمارة الشارقة في الأشهر والسنوات المقبلة.

مناطق

وكانت مناطق التنقيب التي سمحت الاتفاقية لشركة إيني التنقيب بها متاحة أمام المتقدمين من مختلف أنحاء العالم بالشراكة مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وأسفرت النتائج عن منح إيني مسؤولية التشغيل في منطقتين في حين احتفظت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بدور المشغل في المنطقة الثالثة. وتغطي الاتفاقية عمليات الاستكشاف، وتقييم وتطوير موارد النفط والغاز في المناطق الثلاث.

اهتمام

وشهدت جولة التراخيص اهتماماً كبيراً من المتقدمين بسبب عدة عوامل جذابة، ومنها المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الوضوح الذي اكتمل قبل عملية تقديم الطلبات، إلى جانب وتوافر البنية التحتية الملائمة وسوق فعالة للمنتجات.

ورحب المهندس حاتم الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية بشركة إيني شريكا موثوقا حيث تتمتع إيني بسجل حافل في مجال الاستكشاف والتطوير، من حيث الخبرة الفنية والقدرة على دفع الأعمال قدماً بوتيرة سريعة. وتوجه بالشكر لجميع الشركات التي ساهمت في هذه العملية. وأضاف أن شركة نفط الشارقة الوطنية تخطط لإجراء جولات ترخيص لمناطق إضافية في المستقبل.

ويأتي منح هذه الحقوق في أعقاب الانتهاء من أول جولة تراخيص برية أجرتها شركة نفط الشارقة الوطنية بالنيابة عن مجلس النفط في الشارقة. وتمثل الهدف من جولة التراخيص في اختيار شريك مؤهل بصورة ملائمة من أجل تسريع عمليات استكشاف وتقييم وتطوير الموارد الهيدروكربونية البرية في الشارقة.

كما شهد صاحب السمو حاكم الشارقة توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة إيني وقعها المهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني والمتعلقة بالتعاون بين المؤسستين في مجالات النفط والغاز الطبيعي.