الإمارات تطور معايير أداء مكيفات الهواء خليجياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الإمارات تضطلع حالياً بتطوير منظومة إقليمية لمكيفات الهواء المرشدة لاستهلاك الطاقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وستكون المنظومة الخليجية مبنية على نظيرتها الإماراتية بهذا الشأن. يأتي ذلك في وقت حققت فيه المنظومة الإماراتية لترشيد استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية والتجارية، نجاحاً لافتاً، منذ أن بدأ تطبيقها إلزامياً في الدولة في 2013، حيث تصل نسبة الوفورات المتحققة منها إلى نحو 30%.

وينسجم هذا المسعى الإماراتي مع التوجهات العالمية لترشيد استهلاك الطاقة، ويتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، من حيث مؤشرات ضمان استمرارية التنمية المستدامة، ومساعي حماية البيئة، خصوصاً في مؤشر تحقيق البيئة المستدامة.

وتشير دراسات فنية إلى أن نحو 70٪ من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربية في الدولة، يأتي من تشغيل أجهزة التكييف والتبريد والتهوية.

وأسهمت «مواصفات» بهذه التشريعات واللوائح الفنية في حماية المستهلك والبيئة والسوق الإماراتية وتدعيم الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية، وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إطار جهود الدولة الرامية إلى توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات المتداولة بأسواق الإمارات.

وأكد المعيني حرص «مواصفات» على المساهمة الفعالة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة، من خلال تلبية احتياجات الشركاء الاستراتيجيين من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية عن طريق إعداد وتبني ومراجعة وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية في القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن الإمارات أدركت أهمية الدور الذي باتت تلعبه المواصفات والمقاييس، خاصة أن الدولة أصبحت مركزاً تجارياً رئيسياً عالمياً، مشيراً إلى أن الهيئة المرجع الوحيد بالدولة لكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة، كما تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان مستوى من الجودة المناسبة للصناعات الوطنية.

19 مليونا

وأصدرت «مواصفات» خلال العام الماضي، ما يناهز 19 مليون بطاقة لكفاءة الطاقة والمياه وإطارات المركبات والدهانات والورنيش، في إطار حزمة من البرامج الشاملة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة والمتداولة في الأسواق المحلية.