«اقتصادية الوطني الاتحادي» تبحث خطط مصرف الإمارات للتنمية التمويلية

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، خطة عملها حول موضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية.

وأفاد برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة بأن اللجنة ستناقش سياسة مصرف الإمارات للتنمية خلال اجتماعاتها المقبلة ضمن 4 محاور رئيسية، هي: الخطة الاستراتيجية للمصرف وجهود التنسيق مع الجهات المعنية في تمويل قطاع الإسكان، وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتمويل القطاعات الحيوية ومشاريع البنية التحتية.وتضم اللجنة سالم الشامسي مقرراً، والدكتور سعيد المطوع، وسعيد المهيري، وعبد العزيز الزعابي، وأحمد النعيمي، ومروان بن غليطة أعضاءً.

وقال ماجد الشامسي إن اللجنة ناقشت أمس خطة عملها حول الموضوع، وأدخلت عليها بعض التعديلات وتم اعتمادها. وتشمل الخطة عقد لقاءات عديدة مع الجهات المعنية بالموضوع للاستماع إلى مقترحاتها وآرائها والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، حيث تسعى اللجنة ضمن خطة عملها إلى إدراج توصيات تلامس أرض الواقع في تقريرها بشأن الموضوع.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة أكبر عدد من القضايا تنفيذاً للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.