«بيئة الشارقة» تؤكد أهمية حماية التنوع الحيوي في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في القمة العالمية لطاقة المستقبل والمعرض المصاحب لها، وتركز الهيئة في مشاركتها على أهمية حماية وصون التنوع الحيوي في المنطقة، ويستعرض جناحها جميع المراكز التعليمية التابعة لها، بهدف جذب أكبر شريحة من الجمهور للقيام بزيارتها، والتعرف على التنوع الحيوي في المنطقة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

وأشارت هنا السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة إلى حرص الهيئة على المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعد واحدة من أهم الفعاليات المختصة في التكنولوجيا النظيفة. وستعرض الهيئة مجسماً يحتوي على حيوانات مهددة بالانقراض، وتعريف الجمهور بالقائمة الحمراء المهددة بالانقراض لمنظمة «IUCN» لزيادة الوعي البيئي بها.