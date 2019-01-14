الإيطالي فرانشيسكو لاكاميرا مديراً عاماً لـ (أرينا IRENA)

المصدر: أبوظبي - البيان

اختارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا IRENA) أمس فرانشيسكو لا كاميرا ليكون مديراً عاماً لها اعتباراً من 4 أبريل 2019. وجرى تعيين لا كاميرا خلال انعقاد الجمعية العمومية التاسعة للوكالة، وهي الهيئة العليا لصنع القرار في الوكالة، وسيكون خلفاً للسيد عدنان أمين الذي شغل منصب مدير عام الوكالة منذ 2011.

ويشغل لا كاميرا حالياً منصب المدير العام للتنمية المستدامة والطاقة والمناخ في وزارة البيئة والأرض والبحر الإيطالية.

وترأس لا كاميرا فرق التفاوض الإيطالية في «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 20) المنعقد في ليما، وكان رئيس الوفد الإيطالي إلى اجتماعات مؤتمرات «كوب» الثلاثة السابقة، كما أنه مثّل إيطاليا في العديد من المحافل الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفي الفترة بين عامي 2003 و2010، عمل لا كاميرا أستاذاً في علم اقتصاد البيئة والأرض في كلية الهندسة في جامعة روما تري، كما أنه حاصل على شهادة العلوم السياسية من جامعة ميسينا.

وتم انتخاب لا كاميرا لمدة 4 سنوات. وعند توليه منصب المدير العام، سيترأس أمانة الوكالة وسيكون مسؤولاً عن تنفيذ برنامج عملها وميزانيتها.

ومع وصولها إلى عضوية شبه عالمية، تشكل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنصة الأبرز للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة، حيث توفر مركزاً لتحقيق التميز في المعرفة والابتكار يدعم البلدان حول العالم في مساعيها للتحول نحو الطاقة المستدامة مستقبلاً.