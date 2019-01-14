محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان

المصدر: أبوظبي - وام - تصوير : راشد المنصوري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ، هيروشيغيه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، الذي يزور الدولة لحضور فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واليابان، وإمكانات تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الصناعات كافة التي تدعم القطاعات الحيوية في البلدين وتسهم في تطويرها بما يلبي تطلعاتهما في تنويع مسار علاقاتهما والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين اليابانيين.