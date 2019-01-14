قفزة في مبيعات عقارات دبي بالربع الأخير

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت شركة «فاليوسترات» للاستشارات العقارية قفزة هائلة في مبيعات سوق العقارات بدبي، خلال الربع الأخير من 2018. وأكدت أن السوق صار أكثر ملاءمة للمشتري المتوسط، حيث باتت توفر له خيارات أوسع نطاقاً من الوحدات ذات الأسعار المناسبة.

وأفادت بأن مبيعات العقارات غير مكتملة الإنشاء في دبي سجل ارتفاعاً بنسبة 47.9% بالمقارنة مع الربع الثالث، فيما شهدت الفترة نفسها ارتفاعاً بنسبة 24.8% في حجم العقارات الجاهزة.

ويتمثل 50% من العقارات المباعة في شقق تقل أسعارها عن مليون درهم للشقة، وفيلات تتراوح من مليون إلى 3 ملايين درهم.