23.4 % تراجع الهجمات الإلكترونية في الإمارات خلال 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة بنسبة 23.4 % خلال عام 2018، بحسب بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات والتي انخفاض عدد الهجمات إلى 413 هجمة، في مقابل 539 هجمة خلال 2017.

وأظهرت البيانات، أن 196 هجمة كانت آثارها متوسطة، و149 هجمة منخفضة، و68 شديدة أو حادة، وكانت أهداف الهجمات، إما تسريب معلومات أو تصيد واحتيال أو تشويه، أو برامج خبيثة.

وضمت قائمة البرامج الأكثر خطورة، خلال العام الماضي، برنامج الفدية للسحابة الإلكترونية المعروفة، وبرامج تضمنها إصدار تحديث «مايكروسوفت»، وبرامج نقطة الضعف في متصفح «إنترنت إكسبلورر»، وكذلك نقطة ضعف المثبت الذكي لـ «سيسكو»، وبرنامج «زايكلون»، بينما كانت البرامج الأكثر خطورة، هجمات إلكترونية عن طريق إشعار متقدم لبرمجيات خبيثة، تستهدف الشرق الأوسط والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى برمجيات «شامون ويبر».

وذكرت البيانات، أن إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق، بلغت 87 منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، منها نحو 51 فحص ثغرات، و36 اختبار اختراق، وبلغ عدد الإصابات 32 ألفاً في دبي، و17 ألفاً في أبوظبي، و6 آلاف في الشارقة، و4818 في مدينة العين، و1657 في عجمان، و850 في الفجيرة، و122 في رأس الخيمة.