14.3 مليون زائر لدبي في 11 شهراً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ارتفع عدد زوار دبي بنسبة 0.42% إلى 14.30 مليون زائر، خلال أول 11 شهراً من العام 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017، فيما وصل متوسط إشغال المنشآت الفندقية إلى 77%، بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة لتصل إلى 114.38 ألف غرفة مقارنة بـ 106.83 آلاف غرفة خلال الفترة نفسها من 2017 بنمو 7%.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الليالي الفندقية بلغ 27.33 مليون ليلة مقارنة مع 26.53 مليون ليلة بنهاية نوفمبر 2017، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.5 ليالٍ. وسجّل متوسط سعر الغرفة الفندقية في الإمارة تراجعاً 5.59% ليصل إلى 456 درهماً لليلة المبيت مقارنة مع 483 درهماً خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، كما تراجع متوسط العائد على الغرفة 8% ليصل إلى 345 درهماً.

وواصلت الهند تصدرها الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، بـ 1.845 مليون زائر، ثم السعودية 1.4 مليون، ثم السوق الروسي بأعلى نسبة نمو وصلت إلى 37% ليرتفع عدد الزوار من 442 ألف زائر إلى 604 آلاف زائر.