نمو معدلات التوظيف في الإمارات 2019

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقعت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة كوبر فيتش البحثية ارتفاع معدل التوظيف في الإمارات خاصة في دبي، بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الجاري، مرجحة أن تحظى قطاعات البنوك والشركات القانونية والتطوير العقاري والمبرمجين وشركات إنشاء مواقع الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال والمبيعات والاستشارات بأعلى نسبة من التوظيف.

وقال تريفور مورفي رئيس تنفيذي- كوبر فيتش: إن السوق شهد في السنوات الماضية إعادة هيكلة مهمة في المنظمات خاصة في قطاع البنوك، ما أثر في معدلات التوظيف وعكس اتجاه الأجور والرواتب للأعلى، متوقعاً مزيداً من التحسن في معدلات التوظيف في العام الجاري.

وعلى صعيد متصل كشفت دراسة عن مجموعة مايكل بيج عن مستويات الأجور المتوقعة في الامارات في العام الجاري، أن متوسط أجر المدير المالي سيصل إلى 60 ألف درهم شهرياً، والمحلل المالي 17.5 ألف درهم، ومساعد الحسابات نحو 12 ألف درهم، والمحاسب الحديث 10 آلاف درهم، وفي القطاعات الرقمية من المتوقع أن يصل متوسط أجر مدير التسويق إلى 29 ألف درهم، ومدير التحليل الرقمي إلى 24 ألف درهم، ومصمم الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى 21.5 ألف درهم، ومدير التجارة الإلكترونية إلى 35 ألف درهم شهرياً.