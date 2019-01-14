4.57 ملايين نزيل بفنادق أبوظبي في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العاصمة إلى نحو 4.57 ملايين نزيل خلال الـ11 شهراً الأولى من 2018 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بنحو 4.37 ملايين نزيل في الفترة نفسها من 2017.

وأوضحت الدائرة في نشرتها لشهر نوفمبر الصادرة أمس أن عدد النزلاء خلال 11 شهراً توزع بواقع 3.21 ملايين زائر من خارج الدولة و1.36 مليون زائر محلي. ووصلت معدلات الإشغال إلى 71% بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

إقامة

بلغ متوسط فترة الإقامة للفرد حتى نهاية نوفمبر 2018 نحو 2.5 ليلة بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، فيما اقتربت الإيرادات الكلية للفنادق من 4.9 مليارات درهم. ووصل متوسط سعر الغرفة إلى 345 درهماً بانخفاض قدره 5% مقارنة بنحو 363 درهماً في الفترة المقابلة من العام السابق.

وحول أعلى جنسيات النزلاء من غير الإماراتيين خلال الـ 11 شهراً، احتلت الهند المركز الأول بواقع 375 ألف زائر بزيادة 16.8%، ثم الصين 366 ألفا بزيادة 9.6%، وبريطانيا 255 ألفا بارتفاع 7.5%، ثم أمريكا بنحو 179 ألف زائر بزيادة 21.8%، والفلبين 168 ألفا بنمو 0.9% ومصر 154 ألف زائر بنمو 6% والسعودية بواقع 145 ألفا بزيادة 1.6%، وألمانيا 128 ألفا بارتفاع 8.2%.

أعمال

وحازت سياحة العطلات والترفيه النسبة الأكبر من إجمالي النزلاء بواقع 50% ثم سياحة الأعمال بنحو 30%، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بواقع 7%.

وبحسب المنطقة، استقبلت المنشآت الفندقية بمدينة أبوظبي نحو 4.04 ملايين نزيل فندقي بزيادة 4.6%، وصل معدل الإشغال لنحو 73% وسجل متوسط سعر الغرفة 344 درهماً، فيما بلغ متوسط الإقامة 2.6 ليلة.

وفي العين وصل عدد النزلاء إلى 410 آلاف نزيل بنمو 1.6%، ووصل معدل الإشغال إلى 58%، وبلغ متوسط إقامة النزيل 1.9 ليلة بارتفاع 1.6%، وسجل متوسط سعر الغرفة 281 درهماً، فيما استقبلت منطقة الظفرة نحو 127.6 ألف نزيل خلال الفترة نفسها بنمو 9.7%، وبلغ الإشغال 45% ومتوسط الإقامة 2.2 ليلة، ومتوسط سعر الغرفة 587 درهماً.

نوفمبر

وأظهرت البيانات أن العاصمة استقبلت خلال نوفمبر الماضي وحده 446.68 ألف نزيل فندقي بزيادة 4.9% مقارنة بالشهر نفسه من 2017، توزعوا بواقع 332.27 ألف نزيل من خارج الدولة و114.4 ألف نزيل محلي.