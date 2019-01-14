ساعة سانتوس دي كارتييه التاريخية بحلةٍ جديدةٍ في مهرجان التسوق

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن مشاركة كارتييه للمرة الأولى في مهرجان دبي للتسوق هذا العام، حيث تعود هذه العلامة الفاخرة الشهيرة للحلي والمجوهرات والساعات بالمتسوقين إلى العام 1904 من خلال إطلاق أحدث طراز من ساعة اليد الأسطورية «سانتوس دي كارتييه» بحلة جديدة كلياً.

ستكشف كارتييه النقاب عن جناح مؤقت كبير في دبي مول بتصميم مبتكر مستوحى من طائرة المخترع البرازيلي ألبرتو سانتوس دومون، في أول فعالية جماهيرية كبيرة لهذه العلامة التجارية الراقية اعتباراً من 20 وحتى 26 يناير.

يحتلّ الجناح موقعاً مميزاً قرب نافورة دبي الشهيرة، ليقدّم للمتسوقين على مدار أسبوع الكثير من التشويق والمعرفة، ويعيد إلى الحياة أول ساعة يد تاريخية تم صنعها من قبل ميزون كارتييه في العام 1904.

وفي هذا الجناح المستوحى من الطائرة التاريخية مزدوجة الأجنحة، سيتعرّف الزوّار على مجموعة ساعات كارتييه سانتوس الجديدة، بالإضافة إلى إنجازات رائد الطيران العالمي ألبرتو سانتوس دومون، الذي ألهم صناعة ساعة الطيارين الأصلية، وذلك من خلال مجموعة من غرف التجارب، حيث تتاح للزوّار تجربةً متعدّدة الحواس وفرصةً لسماع هدير محرك طائرة سانتوس وبعض التسجيلات الخلفية للتغطية الإعلامية لتجارب الطيران الأولى، بينما يشعرون بنسيم الهواء وكأنهم يحلقون على متن الطائرة.