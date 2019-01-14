«دبي للاستثمار» و«ميلينيوم» تطوران فندقاً جديداً

المصدر: دبي-البيان

أعلنت دبي للاستثمار، عن توقيع عقد شراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير فندق مكون من 138 غرفة في منطقة الحمرية تحت اسم «كوبثورن الخور»، وهو ثاني عقار فندقي يتعاون الطرفان على تطويره بعد الإعلان سابقاً عن فندق من فئة أربع نجوم في مشروع «تلال مردف».

وسيكون فندق «كوبثورن الخور» مملوكاً بالكامل لـشركة دبي للاستثمار العقاري، وتديره مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم ضمن إطار الاتفاقية التي وقعها خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار؛ وعلي حمد لخريم الزعابي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم؛ بحضور عبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري.

وقال خالد بن كلبان: «يبرهن هذا المشروع على الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها دبي للاستثمار في قطاعي الإنشاءات والعقارات؛ كما يسلط الضوء على استراتيجية التنوع التي ننتهجها في محفظة مشاريعنا، حيث نستثمر الآن في قطاع الضيافة بعد استثمارنا في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وغيرهما».

وأضاف: «نحن فخورون بتعاوننا مجدداً مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا بعد مشروعنا الأول في تلال مردف، ويسعدنا أيضاً تقديم خبراتنا في قطاع الضيافة حيث سيستفيد السياح من آخر الإضافات إلى محفظتنا العقارية في هذا القطاع».

معايير الضيافة

وقال علي حمد الزعابي: «نحن واثقون بأن شراكتنا مع مطور عقاري يتمتع بمكانة مرموقة ستضمن إرساء معايير رفيعة لهذه الإضافة الأحدث إلى محفظتنا الإقليمية التي تضم حالياً 38 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يوفر الفندق الجديد أرقى معايير الضيافة للزوار».

ويضم الفندق الذي يتم تطويره في مشروع «تلال مردف» 116 غرفة و128 شقة فندقية، فضلاً عن مطاعم ذات مفاهيم مبتكرة، وحوض للسباحة، ومركز للياقة البدنية، وقاعات للاجتماعات.