إرساء عقد إنشاء برج «أبتاون دبي» على «بالحصا كونستراكت»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن ترسية عقد إنشاء أول برج شاهق الارتفاع في مشروع «أبتاون دبي» على مجموعة «بيسيكس» من خلال شركة «بالحصا سكس كونستراكت» التابعة لها في دبي.

ويوفر البرج، الذي أطلق عليه اسم «أبتاون تاور» والمكون من 78 طابقاً، إطلالات على الواجهة المائية والأفق العمراني لمدينة دبي، وتولت تصميمه شركة الهندسة المعمارية «أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر»، ويحاكي تصميمُ البرج بَريقَ الألماس من خلال واجهته الزجاجية الأمامية التي ينفذ منها الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية.

وقامت شركة «روكويل جروب» بتصميم المساحات الداخلية للبرج، التي تضم فندقاً فاخراً ومنافذ للأطعمة والمشروبات ونادياً صحياً راقياً، بطريقة تعكس الشخصية الجريئة والمتميزة للبرج.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل العقد خطوة مهمة على الطريق نحو إنجاز مشروع «أبتاون دبي» المرتقب، حيث كانت العطاءات التي تلقيناها من الشركات التي تنافست على الفوز بهذا المشروع على مستوى عالٍ، وعكست مستوى الاهتمام الكبير لدى السوق العالمي بالتعاون مع المركز والمشاركة في إنجاز مشروع طموح سيسهم في إضافة معلم بارز جديد إلى مدينة دبي».

وقال أوليفير كراسون، مدير عام مقاولات بيسيكس في الشرق الأوسط: «منطقة «أبتاون دبي» من أبرز المشاريع المرتقبة في المنطقة، ونتطلع قدماً إلى العمل مع المركز لرفد الإمارة بوجهة جديدة فريدة من نوعها».

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد وقّع في أبريل 2018 اتفاقية شراكة مع «أكور للفنادق» لإطلاق أول فنادقها الفاخرة تحت العلامة التجارية «سو» في الشرق الأوسط ضمن أول برج شاهق الارتفاع في منطقة «أبتاون دبي». وفي أغسطس الماضي، أعلن المركز أن أعمال البناء في المشروع المرتقب تسير بخطى سريعة، حيث تم الانتهاء من أعمال بناء الدعامات الخرسانية والأساس الحصيري للبرج.