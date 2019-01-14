«دو» الراعي الرئيس لملتقى «أنلوك بلوك تشين» في دورته الثانية

المصدر: دبي - البيان

تنظّم شركة أنلوك، المنصة المتخصصة بتغطية أخبار تقنية بلوك تشين في الشرق الأوسط، ملتقى أنلوك بلوك تشين غداً وبعد غدٍ في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي العالمي.

وتشارك «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في الدورة الثانية للملتقى هذا العام، بصفتها الراعي الرئيس للحدث، حيث تعرض مشاريعها ومنتجاتها المبنية على تقنية البلوك تشين مع شركائها في هذا المجال مثل «كونسينسس» و«جريب تيكنولوجي» «ماي سيتي» و«دونور بلوكتشين» وغيرها.

وأعلن ملتقى أنلوك عن مشاركة 56 متحدثاً دولياً وإقليمياً، أبرزهم نيك سبانوس، مؤسس منصة (Blocktech& Zap)، ووسام لوتاه الرئيس التنفيذي لدبي الذكية، وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والعديد من المتحدثين وممثلي مؤسسات حكومية من الإمارات والسعودية.

وسيلقي عثمان سلطان في اليوم الأول من الحدث، كلمة رئيسية يسلّط فيها الضوء على آفاق تقنية بلوك تشين والفرص والإمكانات التي توفرها.

وتقدم أنلوك خدماتها في مجال العلاقات العامة وتنظيم اللقاءات والفعاليات والتشبيك بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات من جهة والشركات التي تطور تكنولوجيا البلوك تشين والشركات الناشئة في هذا المجال.