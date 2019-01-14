الشارقة تبحث تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل مع المغرب

المصدر: الشارقة ــ البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رسمي من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والمغرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالحفيظ الشركي رئيس الوفد وعضو غرفة طنجة تطوان الحسيمة وعضو الغرفة المغربية ورئيس لجنة التتبع وإنجاز المشاريع التنموية، والوفد المرافق له، بحضور عبد الرحمن رحالي القنصل العام المغربي لدى الإمارات، وناصر مصبح الطنيجي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لخدمات الأعضاء في الغرفة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام بغرفة الشارقة.

وأكد العويس، حرص غرفة الشارقة على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الإمارات بشقيقتها المملكة المغربية ومع إمارة الشارقة على وجه الخصوص، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته بأهمية وضرورة ترسيخ قواعد وأسس العمل المشترك في المحيطين العربي والإسلامي، وتعزيز علاقات الشارقة الثقافية والاقتصادية والإنسانية مع الأشقاء العرب.