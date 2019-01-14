«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على محطتين في تشيلي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية» توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة 71.3 % من أسهم «بويرتوس واي لوجستيكا إس إيه» (بولوجسا) من «مينيرا فالبارايسو» وعدد من المساهمين الآخرين في «مجموعة ماتي».

و«بولوجسا» شركة مدرجة في سوق سانتياغو للأوراق المالية، وستنفذ عملية الاستحواذ من خلال عرض مناقصة لشراء جميع الأسهم القائمة في الشركة. وستقدم «موانئ دبي العالمية» بموجب المناقصة مبلغاً قدره 502 مليون دولار مقابل الحصول على ملكية 100 % من الأسهم. وكما في تاريخ 30 سبتمبر 2018، بلغت الديون الصافية لشركة «بولوجسا» 226 مليون دولار.

و«بيه سي إي» محطة متعددة الأغراض في سان أنطونيو، وتشكّل بوابة إلى العاصمة سانتياغو وإلى الشركات الصناعية والتجارية والزراعية الرائدة. وتعد محطة «بيه سي إي» من أكبر موانئ الحاويات في البلاد حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من مليون حاوية نمطية.

ولديها عدد من الاستثمارات الحديثة في مجال البنية التحتية، ما يجعلها من المحطات الأحدث في تشيلي. تجدر الإشارة إلى أن محطة «بيه سي إي» تتمتع بإمكانية التوسع من حيث قدرة الاستيعاب لمناولة عمليات الحاويات وغير الحاويات على حد سواء.

أما «بيه إل كيو»، فهي محطة متعددة الأغراض ذات ملكية حرة للأراضي تتولى عدداً من الامتيازات البحرية طويلة الأجل، وهي تقوم بمناولة جميع أنواع الحاويات والبضائع السائبة والبضائع السائبة الجافة. ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي يسمح له بالاستفادة من صناعة اللب والأخشاب الأساسية في جنوب تشيلي، بالقرب من «كونسيبسيون»، ثاني أكبر مدينة ومركز صناعي في البلاد.

وقال سلطان بن سليّم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «سعداء للغاية لتوسيع بصمتنا العالمية من خلال دخولنا إلى تشيلي، التي تعدّ من أكثر الاقتصادات تطوراً في أمريكا اللاتينية وتتمتع بفرص نمو جذابة وبيئة أعمال ديناميكية.

وسيسهم الاستحواذ على هذه الأصول الجديدة في تمكين «موانئ دبي العالمية» من خدمة أصحاب البضائع وشركات الشحن في البوابات الرئيسية الخمس على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية في بوسورجا بالإكوادور، وكالاو وبايتا في البيرو، وسان أنطونيو وليركين في تشيلي.

وتعد كل من «بيه إي سي» و«بيه إل كيو» من المحطات البحرية «الأفضل في فئتها» في الأسواق التي تخدمها، ولديها حقوق تشغيل طويلة الأمد وتنويع قوي في البضائع وقدرة كبيرة على التوسع. باختصار، يعد عرض القيمة الإجمالي لهاتين المحطتين جذاباً للغاية، وستسهم إضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية إلى محفظتنا في تحفيز القيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة».

أرباح متوقعة

من المتوقع أن تحقق عملية الاستحواذ هذه أرباحاً متراكمة بنهاية العام المالي الأول بعد الدمج وسيتم تمويلها من موارد الميزانية العمومية القائمة. وتخضع الصفقة للموافقات ذات الصلة من أطراف ثالثة. ومن المتوقع أن يتم استكمالها في النصف الأول من عام 2019.

وتدير شركة «بولوجسا» عقد امتياز طويل الأجل في محطة ميناء «بويرتو سنترال» (بيه سي إي) في سان أنطونيو، في المنطقة 5 في وسط تشيلي، إضافة إلى امتلاك وتشغيل محطة «بويرتو ليركن» (بيه إل كيو) بالمنطقة 8 جنوب تشيلي.