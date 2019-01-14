«أرامكس» تستحوذ على «تال» السعودية بـ 80 مليون دولار

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة أرامكس عن استحواذها على شركة «تال للتجارة والمقاولات المحدودة»، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، في صفقة بلغت قيمتها نحو 80 مليون دولار.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «تشكل السعودية أكبر أسواق أرامكس في المنطقة، وتنطوي على إمكانات نمو قوية لأعمالنا، وتتماشى صفقة الاستحواذ مع «رؤية المملكة 2030» التي من أهدافها تنويع مصادر الدخل الوطني عبر تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص، كما أنها تنسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز كفاءة وفاعلية عملياتنا في كل الأسواق والمناطق التي نتواجد فيها، وتتيح لنا التركيز على مواصلة العمل على تحسين قدراتنا على صعيد خدمات «التوصيل للوجهة النهائية» من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة، للارتقاء بمستوى خدماتنا».