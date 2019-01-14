قادة المطارات يبحثون في دبي التقنيات المستقبلية بالقطاع

المصدر: دبي-وام

تناقش النسخة السابعة من منتدى قادة المطارات العالمية الذي تستضيفه دبي يوم 29 أبريل المقبل على مدى ثلاثة أيام، المشهد المتغيّر لصناعة الطيران وتقنياتها المستقبلية وخاصة مع تقديرات نمو لهذه الصناعة بـ2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الوصول إلى عتبة 7.8 مليارات مسافر بحلول العام 2036 وهو ما يعادل ضعف الأرقام الحالية تقريباً ما يحتم على المطارات وشركات الطيران أن تعمل بسرعة على تبني التقنيات والنظم الذكية في سعيها للاستجابة لهذا الحجم غير المسبوق من النمو.

ومن المتوقع أن يستقبل الشرق الأوسط 517 مليون مسافر بحلول عام 2036 ونحو 450 مليون مسافر عبر مطارات الخليج العربي في 2020 حصة دبي وحدها منها 100 مليون مسافر.

ويمثل المنتدى لحظة محورية كل عام يجتمع فيها قادة وخبراء صناعة المطارات من كافة أرجاء العالم لمناقشة التحديات المشتركة وفرص التوصل لشراكات ويرسمون من خلالها الطريق المستقبلية لنمو الطيران في المنطقة.

وسيتضمن المنتدى مواضيع ملحة تشمل المطارات الذكية والاستدامة ونماذج خصخصة المطارات وبناء أنظمة الإيرادات غير الجوية ومستقبل البلوك تشين في الطيران من ضمن مواضيع أخرى. واستحوذت تقنية البلوك تشين على خيال الشركات على اختلاف صناعاتها بما في ذلك شركات الطيران.

وقال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض إن جدول أعمال المنتدى يعكس الاتجاه الذي تسير فيه هذه الصناعة، متطلعاً لرؤية المناقشات المثيرة للاهتمام التي ستجري بهدف ضمان أن تكون صناعتنا في طليعة التحول الرقمي.