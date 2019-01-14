827 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 827 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 90 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 69 مليوناً و 73 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 90 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 668 مليوناً منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 642 مليوناً و 21 رهن فلل وشقق بقيمة 26 مليوناً، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269 مليوناً وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 132 مليوناً.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة الصفا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة الورقاء الأولى. وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين، تلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين وثالثة في الورقاء الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 16 مليوناً.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين في منطقة الحبية الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 17 مليوناً، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 4 ملايين، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 14 مليوناً.