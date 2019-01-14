جامعة توركو تنضم إلى التحالف البحري الدولي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة زيتون جرين شيبينغ، ومقرها دبي، مؤخراً عن انضمام جامعة توركو إلى التحالف البحري الدولي كشريك أكاديمي. وستقوم الجامعة بإمداد التحالف البحري بالخبرات اللازمة والأبحاث الأكاديمية التي تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار في سفن الحاويات وإنشاء نماذج أعمال متميزة.

ويسعى التحالف البحري الدولي، بقيادة شركة زيتون جرين شيبينغ، إلى التعاون في تحسين أداء سفن الحاويات بشكل جذري وتصميم سفن صديقة للبيئة طبقاً لما تسعى له المنظمة البحرية الدولية.

ويتكون التحالف من كبار المؤسسات البحرية العالمية، مثل ماكجريجور، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة والمعدات والآلات، وورتسيلا، فينترتور للغاز والديزل المحدودة، غازي ترانسبورت آند تيكنيجاز (جي تي تي)، إضافة إلى وين جي دي وكارغو تيك وكارنفور.

وأوضح المهندس محمد زيتون، رئيس التحالف البحري الدولي ومؤسس شركة زيتون جرين شيبينغ، قائلاً: «لقد شهِدت العديد من التحديات التي تواجه الصناعة البحرية منذ وقت طويل، من أجل ذلك فكرت في تطوير تحالف بحري دولي يضم أهم اللاعبين الرئيسيين في الصناعة الملاحية. وسيتمكن منهجنا الاستراتيجي الجديد من تحدي أساليب التشغيل التقليدية، ليحقق زيادة الكفاءة الاقتصادية للسفن بشكل كبير، مع مراعاة المتطلبات البيئية».

وأضاف: ستعمل شراكتنا مع جامعة توركو على تعزيز الأفكار الإبداعية ونشر البحوث المتعمقة، التي من شأنها تمكين الاقتصاد البحري المستدام، وسوف يدعم هذا التعاون الفعال أعضاء التحالف البحري الحاليين من الرواد ذوي المهارات العالية الذين يشكلون مستقبل الصناعة البحرية بابتكاراتهم، وهذا هو ما نحتاج إليه لسد النقص الذي تعاني منه الصناعة البحرية.