«إتش إس بي سي» «مزود السوق الرائد» لخدمات التمويل التجاري

المصدر: دبي - البيان

صوّتت شركات الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط لاختيار «إتش إس بي سي» للفوز بجائزة «مزود السوق الرائد» لخدمات التمويل التجاري في السوق للسنة الثالثة على التوالي، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع مجلة يوروموني لعام 2019 حول التمويل التجاري. كما تم اختيار «إتش إس بي سي» أيضاً للفوز بجائزة «أفضل بنك في السوق» من قبل شركات الأعمال التجارية على مستوى العالم للسنة الثانية على التوالي.

وإضافة إلى الجوائز العالمية والإقليمية، صوّتت شركات الأعمال التجارية أيضاً لاختيار «إتش إس بي سي» للفوز بجوائز مماثلة «كمزود سوق رائد» في كل من أسواق الجزائر والبحرين ومصر وقطر. وعندما طُلب من هذه الشركات تقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمات، صوّتت شركات الأعمال التجارية لاختيار «إتش إس بي سي» للفوز بجائزة «أفضل مزود للخدمات» في الجزائر والبحرين.