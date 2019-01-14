«المالية المركزية بالشارقة» تُفعّل نظام «تحصيل» بجمارك الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت دائرة المالية المركزية بالشارقة تفعيل نظام الإيصال الذكي (تحصيل) في جميع فروع ومكاتب جمارك الشارقة، لتمكين المتعاملين من دفع رسوم المعاملات الجمركية، باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسريعة ومتاحة على مدار الساعة، تسهم في التسهيل على المتعاملين ورسم السعادة على وجوههم.

وبدأ تفعيل النظام في المركز الرئيسي لجمارك الشارقة وفي مركز ميناء خالد أخيراً على أن يتم تفعيله في المراكز الأخرى للجمارك بشكل تدريجي، بحيث يتم إضافة مركز جديد كل أسبوع، حيث سيبدأ تفعيله في مركز جمارك الحاويات اليوم، ومن ثم في الأسابيع التالية في كل من مركز جمارك المنطقة الحرة بالمطار، ومركز جمارك الحمرية، ومركز جمارك الخور، ومركز جمارك البريد، ومركز جمارك الركاب بالمطار، ومركز جمارك الشحن الجوي بالمطار، ومركز جمارك خورفكان، ومركز جمارك خطم ملاحة.

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية: تم إطلاق وتطوير نظام الإيصال الذكي «تحصيل» تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتسهيل على المتعاملين وتحقيق السعادة لهم، وفي إطار استراتيجية الدائرة لتطبيق أفضل الأنظمة والبرامج التي تزيد من تميّز الإجراءات المالية المتبعة من قبل حكومة الشارقة.

وأكد الصايغ أن ربط المزيد من الجهات بنظام «تحصيل» يأتي في إطار التعاون والتكامل بين الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لتمكينها من التحول نحو استخدام أنظمة إلكترونية مترابطة ضمن توجهات الحكومة الذكية، ويعمل مثل هذا النظام على توفير حلول إضافية أمام المتعاملين للاستفادة من التطورات التقنية، وإيجاد أكثر من وسيلة دفع إلكترونية تحقق المرونة والأمان.