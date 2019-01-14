185 ألف وظيفة على «بيت.كوم» خلال 2018

المصدر: دبي- البيان

أفاد موقع بيت.كوم للوظائف في الشرق الأوسط، بأن عدد الوظائف التي أُعلنت على الموقع خلال عام 2018 تجاوز 185 ألف وظيفة. وتحتوي قاعدة بيانات بيت.كوم حالياً على 34,8 مليون باحث عن عمل، وأكثر من 40 ألف شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لشركة بيت.كوم: شهدنا خلال 2018 نمواً غير مسبوق في عدد الشواغر التي تمّ الإعلان عنها على بيت.كوم، ما يدل على نجاح الشركات في تعيين أفضل الكفاءات من خلال الموقع ورضاها عن الخدمات المقدّمة. وأضاف: ضاعفنا جهودَنا لضمان نشر أكبر عدد ممكن من الوظائف، وتوفير أكبر قدر من الفرص للباحثين عن عمل.

ونطمح حالياً إلى مساعدة الباحثين عن عمل الذين يقومون باستخدام الموقع بانتظام لتطوير مسيرتهم المهنية. فمع بداية عام 2019، سنكثّف جهودنا لتوفير عدد أكبر من الوظائف والفرص على الموقع.

وبالإضافة إلى الزيادة التي شهدها الموقع في عمليات التوظيف العام الماضي، قام أكثر من 5,3 ملايين باحث عن عمل بالتسجيل في بيت.كوم خلال العام. كما سجّل الموقع 172 مليون زيارة، فضلاً عن 18 مليون طلب وظيفي تمّ تقديمه مع نهاية 2018.