«فولكسفاغن» تدعو رواد الأعمال الشباب لابتكار حلول جديدة في التنقل داخل المدن

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فولكسفاغن» الشرق الأوسط، عن إطلاق مسابقتها الأولى في عالم التنقل، بالشراكة مع مؤتمر ستيب STEP، والتي تتيح لرواد الأعمال الشباب، طرح أفكار جديدة، من شأنها تقديم حلول لتحديات التنقل اليومية. وتشجع هذه المبادرة، التي تطلق بالتزامن مع ظهور العديد من المدن الذكية ووسائل التنقل داخل المدن، المشاركين على إيجاد حلول سهلة التنفيذ، تتماشى مع رؤية فولكس واغن للارتقاء بحياة الناس إلى الأفضل.

ويمكن للمهتمين بالمشاركة في المسابقة الآن، تقديم الأفكار عبر الإنترنت، من خلال موقع مؤتمر STEP على الإنترنت. وستفتح «فولكسفاغن» باب المشاركة أمام 50 شخصاً، متيحة بذلك فرصة مميزة للتواصل مع الرواد في مجال السيارات والمستثمرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية الموجودة في المنطقة، والاستفادة من خبراتهم.

وستحصل المجموعة الفائزة في المسابقة، على جائزة عبارة عن رحلة لمدة ثلاثة أيام إلى مركز ابتكار «فولكسفاغن» في مركز الأفكار في برلين بألمانيا. إضافة إلى ذلك، سوف تحصل الفرق المشاركة على تذاكر مجانية لحضور مؤتمر STEP 2020، وفرصة للتسجيل في تدريب مدفوع الأجر لمدة 6 أشهر في «أودي فولكسفاغن» الشرق الأوسط.