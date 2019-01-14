ابتكارات 1000 علامة تجارية في معرض «ستيل فاب 2019» اليوم

المصدر: الشارقة ــ البيان

تنطلق في مركز اكسبو الشارقة اليوم فعاليات معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2019»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي يجمع في نسخته الـ15، أكثر من 300 شركة تمثل نُخبة المُصنّعين والمُورّدين العالميين.

ويعرض المشاركون في «ستيل فاب» الذي تتواصل فعالياته حتى 17 يناير الجاري، أحدث الابتكارات لأكثر من 1000 علامة تجارية دولية رائدة في مجال اللحام والقصّ والجلخ ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة وغيرها من التقنيات والأنظمة والخدمات المساندة.

ويقدّم العارضون خلال الحدث الذي يحظى بدعم اتحادات دولية رائدة في القطاع، ونجح باستقطاب كبار اللاعبين المحليين الدوليين في مجال الأعمال المعدنية، حلولاً مبتكرة تلبي التحديات اليومية التي تواجهها الشركات والمصانع على أرض الواقع، ومن بينها أنظمة عالية القدرة للتعامل مع الألواح واللافتات وأنظمة حديد التسليح.

ويوفر المعرض فرصة للشركات والمصانع الباحثة عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من معدات وأجهزة حديثة توفر عائد استثمار سريعاً وتكلفة محدودة على مُصنّعي مختلف أنواع الهياكل، وغير ذلك من حلول معالجة فعالة وآمنة للصفائح والمقاطع وحواجز التدوير.