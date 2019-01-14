أسبوع أبوظبي للاستدامة.. المشاريع المبتكرة تصنع الفارق

المصدر: أبوظبي - وام

يطلع المهتمون بقطاعات الطاقة المتجددة ، على تفاصيل المشاريع المبتكرة الذي يكشف عنها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.. والذي تطلق عبره إمارة أبوظبي نداءً بضرورة ارتقاء مواجهة مخاطر التغيير المناخي عبر طرح حلول ملموسة ومشاريع قادرة على تغيير الانطباعات السلبية حول هذا الملف.

ويرى وزراء وخبراء أن كم الأفكار والمشاريع المطروحة خلال الأسبوع الذي يستمر حتى الخميس المقبل تشكل فرصاً للمؤسسات والهيئات العالمية للاستفادة ونقل المعرفة للوصول إلى حلول حقيقية للإشكاليات التي تواجه البشرية.

ويتوقع أن تستحوذ الأفكار المرتبطة بالطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى الأطروحات المرتبطة بتسخير الريبوتات والتطبيقات الذكية في خدمة قطاعات الاستدامة على الاهتمام الأكبر.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، إن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد فرصة مثالية لنقل المعرفة المرتبطة بتسخير التكنولوجيا لخدمة مفهوم الاستدامة وتقليل المخاطر المرتبطة باستنزاف موارد الأرض.

وأكد النعيمي، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أهمية التطورات التي يشهدها قطاع النقل عالمياً، مشيراً إلى أن التوجه العالمي نحو تعزيز ثقافة وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وأوضح أن الإمارات بدأت فعلياً مرحلة تحويل قطاع النقل العام إلى قطاع مستدام عبر مشاريع تحويل مركبات والنقل العام إلى وسائل صديقة للبيئة.. متوقعاً نمو الأفكار المرتبطة بهذا القطاع عالمياً .

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إطلاق دورة التمويل الثالثة من صندوق الشراكة بين الدولة و5 من دول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، بقيمة 50 مليون دولار.

من جهتها أعلنت السعودية عن منح مشروع «دومة الجندل» لطاقة الرياح الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار إلى التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «إي دي إف» الفرنسية للطاقة المتجددة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الأفكار و المشاريع الرائدة التي يطرحها المشاركون في أسبوع أبوظبي للطاقة تستحوذ على اهتمام عالمي بالعودة إلى تأثيرها على مستقبل البشرية.

ووفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات فقد نجحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل«مصدر» في تنفيذ 14 مشروعاً للطاقة النظيفة في 5 دول، فيما تمتلك 13 مشروعاً في 9 دول مختلفة، وتبلغ قيمة استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة أكثر من 1,7 مليار دولار.