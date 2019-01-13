«لو فيغارو»: كوبنهاغن تستلهم تجربة دبي في الجزر الاصطناعية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ترغب في استلهام تجربة دبي في إنشاء الجزر الاصطناعية.

ونشرت «لو فيغارو»، أمس، تقريراً عن مشروع تعتزم بلدية «فيدوفر كوميون»، وهي ضاحية جنوب غربي كوبنهاغن، إنشاءه، ويتضمن بناء تسع جزر اصطناعية في «بحر البلطيق»، توطئة لبناء وادي السيليكون الدنماركي على هذه الجزر بحلول عام 2040.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن كوبنهاغن تعتبر هذا المشروع ابتكارياً، وترغب في أن تصنع مستقبلها من خلاله، على غرار المشاريع المستقبلية الابتكارية التي أطلقتها دبي، وكان لها قصب السبق العالمي فيها، حينما شيّدت جزراً اصطناعية في الخليج العربي.