«إي مال» تجمع 185 مليون دولار وتطلق عملتها الرقمية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إي مال (e-Mal)، الشركة المختصة بالتقنيات المالية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تدشينها منصتها المالية الرقمية المتكاملة (e-Mal)، خلال حفل رسمي عقد، أول من أمس.

وتعتمد المنصة المالية الرقمية على تقنية بلوكتشين، وهي مدعومة من شركة «إي فاتورة» (eFatoora)، الشركة التقنية الناشئة، التي حازت مجموعة من الجوائز المرموقة منذ تأسيسها قبل عام ونصف العام.

وتُمكنّ منصة إي مال المستخدمين من إدارة تعاملاتهم المالية بدرجة عالية من الأمان، بواسطة عملة إي مال الرقمية (e-Mal Tokens أو EML)، وهي عملة رقمية رسمية مدعومة ويمكن تخزينها في محفظة e-Mal الرقمية.

ويعزز إطلاق منصة إي مال مساعي إمارة دبي الرامية لأن تغدو مركزاً إقليمياً وجهة رائدة عالمياً في مجال التعاملات الرقمية واللاورقية.

وقال أحمد كاجور، المستشار الاستراتيجي لمجلس إدارة إي مال: تأتي عملة إي مال الرقمية خطوة بديهية في مسيرة الانتقال إلى المعاملات اللاورقية والعقود الذكية. وتوفر منصة إي مال بنية تحتية متكاملة وآمنة، تستبدل التعاملات المالية التقليدية، لترفع بذلك كفاءة العقود وتحد من تكاليفها، ضمن بيئة آمنة، باستخدام تقنية البلوكتشين. ولقد سعدنا بقدرتنا على جمع رأس مال قدره 185 مليون دولار، بفضل أصدقائنا وعائلاتنا، على الرغم من ظروف السوق غير المواتية.

وأضاف كاجور: «غدت الهواتف الذكية جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وبات الأفراد يبحثون عن أسهل الطرق لمزاولة أعمالهم من أي مكان وبالتالي، توفر إي مال منصة رقمية مدمجة وآمنة».

ووضّح عبدالله آل ناصر، رئيس مجموعة آراء القانونية، أول شركة محاماة في الدولة تدخل عقود البلوكتشاين في تعاملاتها بأن العقود المسجلة، عبر تقنية بلوكتشاين تكون على درجة عالية من الأمان، وهي قابلة للتنفيذ في المحاكم، لتضيف بذلك طبقة إضافية لحماية حقوق كل الأطراف المتعاقدة.

ويتمكن المستخدمون بفضل عملة إي مال الرقمية من تحويل الأموال وتسوية الدفعات بطريقة سهلة وآمنة، بما في ذلك الدفع مقابل الخدمات الحكومية، وتسوية الفواتير، وشراء الخدمات والبضائع من جهات مختلفة، فيما توفر خاصية e-Mal Pos القدرة على تحويل العملة الرقمية إلى نقود فعلية، وهي المرة الأولى، التي تتوفر فيها هذه الميزة في المنطقة.