«أراضي دبي» ترصد إقبالاً على تطبيقاتها الذكية

المصدر: دبي-البيان

رصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إقبالاً متزايداً على تطبيقاتها الذكية، وكانت الدائرة قد رصدت نشاط متعامليها وعدد مرات تحميلها لتطبيقاتها على أنظمة أندرويد و «آي أو إس». وشمل الرصد تطبيقات وسطاء دبي، دبي ريست، والتطبيق الخاص بموقع الدائرة، إضافة إلى إيجاري، و«مشروعي»، وتطبيق مركز فض المنازعات الإيجارية والخارطة الاستثمارية الذكية والسوق الإلكتروني «إيمارات».

‏‎وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد رصدنا مستوى عاليًا من الإقبال على مختلف تطبيقاتنا الذكية منذ إطلاقها، ويعزى الفضل في ذلك إلى إطلاقنا حملات توعوية منتظمة على تطبيقاتنا.

إضافة للخدمات الكثيرة التي يتم توفيرها للمتعاملين بيسر وسهولة تامة، فقد بات الكثير من المتعاملين يفضلون الاستعانة بها للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها في أي وقت ومن أي مكان. وعلاوة على ذلك، فإننا في الدائرة لا نألو جهدًا في إدخال التحديثات على تطبيقاتنا بناء على الآراء التي نستقيها من المتعاملين، ما أدى إلى تطويرها بشكل متواصل».

‏‎ويعتبر تطبيق وسطاء دبي نموذجًا على ذلك، فهو الأول من نوعه في العالم وأحد أهم التطبيقات التي أصدرتها الدائرة لما يوفره من معلومات دقيقة ومحدثة عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة. ووصل إجمالي عدد مرات تحميل التطبيق إلى 35.121 مرة.

‏‎أما تطبيق منصة «دبي ريست» الذي أطلقته أراضي دبي في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018»، فقد تم تحميله 1363 مرة على مختلف أنواع الأجهزة. وتعد المنصة الأولى من نوعها؛ لما تقدمه من خدمات مهمة، ومن أهمها تمكين المستخدم من التحقق من عقاراته من خلال بصمة الوجه. وبعد تطوير هذه المنصة، أكدت الدائرة حرصها على ترسيخ مكانة دبي وتميزها بين المدن الذكية، من خلال توفير الخدمات الذكية بمستوى عالمي لمتعامليها.

‏‎وقام المتعاملون بتحميل التطبيق الخاص لموقع الدائرة 24.508 مرة على أجهزتهم منذ إطلاقه. وزاد الإقبال على تطبيق «إيجاري» بعد أن بلغ عدد مرات تحميله إلى 23.942 مرة.

‏‎وتدل إحصاءات الدائرة أن تطبيق «مشروعي» تم تحميله 21.218 مرة منذ إطلاقه. وتم تطوير تطبيق «مشروعي» ضمن شراكة حصرية مع أطراف أخرى، ويجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والبيانات المفتوحة لدفع الشفافية في القطاع العقاري لكل من المطورين والمستثمرين. وتسمح المنصة أيضاً للمطورين استعراض التطورات القادمة والقائمة للمستثمرين من خلال التطبيق، مكملة لأساليب الترويج الحالية.

‏‎ولوحظ إقبال مميز على تطبيق مركز فض المنازعات الإيجارية بعد أن تم وصول إجمالي مرات تحميله إلى 11.607 مرة. ‏‎وهناك تطبيق الخارطة الاستثمارية الذكية الذي تم تحميله 6.320 مرة منذ إطلاقه.

‏‎وقام 6.355 مستخدماً بتحميل تطبيق سوق دبي العقاري الإلكتروني «إيمارات» منذ إطلاقه. ‏‎واختتم بن مجرن حديثه بالقول: «تقيم الدائرة الكثير من الأحداث للترويج لهذه التطبيقات بين الشرائح المستهدفة، ومن المؤكد أنها ستسجل المزيد من الإقبال في السنوات المقبلة، لاسيما وأنها تواكب توجهات حكومة دبي لتصبح إمارة دبي أذكى مدن العالم، وتدعم نهج إسعاد المتعاملين».