تلفزيون دبي شريكاً إعلامياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2019

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن تلفزيون دبي، عن شراكته الإعلامية ومواكبته لفعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019» تحت شعار «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة» بمشاركة أكثر من 850 شركة من 40 دولة.

وأكدت سارة أحمد الجرمن مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن تلفزيون دبي وفي إطار الخطط والبرامج والاستراتيجيات والأهداف التي يسعى إليها خدمة للمجتمع بكافة فئاته وشرائحه، سيواكب من خلال فريق متخصص من الإعلاميين الفنيين والمعدين فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعد منصة عالمية رائدة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في العالم، وأحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، حيث يجمع تحت مظلته مزيجاً فريداً من قادة الدول والوزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل.