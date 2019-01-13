«إكسبو دبي» ينعش العقود في 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكر تقرير حديث نشره موقع «فينتشرز إنسايت» الذي يُعنى برصد مشاريع دبي، إن الموافقة على ميزانية البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار في العام 2019 ستساعد دبي على الوفاء باحتياجاتها التوسعية لمعرض إكسبو 2020 وما بعده.

وبحسب التقرير فقد تمت ترسية عقود بقيمة 30 مليار دولار على المقاولين في عام 2018، مشيراً إلى أن ترسية عقود المشاريع الجديدة ستكون مدفوعة بمشاريع متعلقة بالمعرض للعام 2019. وقدم الموقع نبذة عن بعض عقود الأجنحة المتوقع أن يتم ترسيتها على المقاولين قريباً. ومنها أجنحة لكسمبورغ، والسويد، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبولندا، وباكستان، والهند واليابان، والكويت، وعمان، ونيوزلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، والنمسا.

وإضافة إلى هذه العقود وغيرها، هناك المزيد من المشاريع التي من المقرر ترسيتها على المقاولين في 2019، بحسب «فنتشرز إنسايت»، وتتضمن: برج خور دبي التابع لإعمار العقارية ودبي القابضة، وتوسعة مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب المرحلة الأولى، التابع لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وبرج المنارة بدبي، ومبنى المقر الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي في الجداف.