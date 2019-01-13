تقرير: استكشاف دبي يشبه فيلم خيال علمي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

‏توقع تقرير حديث أن تتعزز مكانة دبي أكثر، كوجهة لقضاء العطلات على مدى العامين المقبلين في الفترة التي تسبق معرض اكسبو 2020 العالمي الذي تستضيفه الإمارة. وقال التقرير الذي نشره موقع «سي إن إيه»: إن استكشاف المعالم السياحية في دبي يشعرك كأنك «كما لو كنت في فيلم خيال علمي». ودبي تعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. فهي بالنسبة للمسافرين الدائمين، تعد مركزاً رئيساً للنقل وقاعدة أساسية لطيران الإمارات. وبالنسبة لرجال الأعمال، فهي مركز مالي دولي.

وتوفر المدينة، وهي مركز سياحي نابض بالحياة في الشرق الأوسط، كل ما يمكن للمرء أن يسعى إليه خلال العطلة، من الأطباق الغربية والشرقية الشهية، إلى متحف يحفل بمجد التاريخ العريق في المنطقة، إلى المتنزهات الترفيهية، ومراكز التسوق، بمعنى آخر، دبي تزخر بكل شيء، تبدأ علاقة الحب معها لحظة الوصول إلى المدينة. فهي أعجوبة من صنع الإنسان، بما تحفل به من بريق وسحر.