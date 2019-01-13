10 % زيادة في عدد معارض إكسبو خورفكان في 2019

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد مركز إكسبو خورفكان خطته الاستراتيجية للعام 2019، وذلك لتعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات الاقتصادية في مدينة خورفكان على ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت في العام الماضي، والتي تمثلت بزيادة الإقبال على إقامة المعارض في إكسبو خورفكان بنسبة 10%.

ويعكس هذا النمو في إقامة المعارض الدور المتنامي لإكسبو خورفكان في تلبية متطلبات واحتياجات سكان المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن النجاح الكبير الذي حققه إكسبو خورفكان خلال العام الماضي يفرض وضع خطة لمواكبة هذا النمو المتزايد في عدد الفعاليات، مشيراً إلى أن خطة 2019 التي اعتمدها مجلس الإدارة تشكل بداية لمرحلة جديدة في عالم صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة الشرقية بالشارقة.

وأشار خليل المنصوري، مدير إكسبو خورفكان، إلى أن المركز نجح في العام الماضي في خلق منصة حوارية فعّالة مع منظمي المعارض والجهات والمؤسسات المختلفة، نتج عنها تحقيق زيادة في عدد المعارض المنظمة، لافتاً إلى أن الحوار الدائم والمنفتح بين جميع الأطراف المعنية خطوة أساسية لتحقيق أهداف المركز.